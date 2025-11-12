Bursa'da İndirim Kampanyası İzdihama Neden Oldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir süpermarkette gerçekleştirilen indirim kampanyası, müşteri izdihamına yol açtı. Çalışanların indirimli ürünleri vatandaşa fırlatması tepkilere neden oldu.
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde yer alan Özen Gross şubesinde indirim kampanyası düzenlendi. Markette izdiham yaşanırken, çalışanlar indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattı. Bu durum tepki toplarken, yaşanan izdiham kameralara yansıdı. - BURSA
