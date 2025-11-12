Haberler

Bursa'da İndirim Kampanyası İzdihama Neden Oldu

Bursa'da İndirim Kampanyası İzdihama Neden Oldu
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir süpermarkette gerçekleştirilen indirim kampanyası, müşteri izdihamına yol açtı. Çalışanların indirimli ürünleri vatandaşa fırlatması tepkilere neden oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir süpermarkette yapılan indirim kampanyası, izdihama neden oldu. Çalışanların indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattığı görüldü.
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde yer alan Özen Gross şubesinde indirim kampanyası düzenlendi. Markette izdiham yaşanırken, çalışanlar indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattı. Bu durum tepki toplarken, yaşanan izdiham kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
