Bursa'da Gençler Traktör Römorkunu Mobil Havuz Yaparak Eğlendi

Bursa'da Gençler Traktör Römorkunu Mobil Havuz Yaparak Eğlendi
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir grup genç, traktör römorkunu suyla doldurup mobil havuza çevirerek sıcak havaların tadını çıkardı. Şehir turu atan gençler, eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da sıcak havalardan bunalan bir grup genç, traktörün römorkunu suyla doldurup mobil havuza çevirdi. Şehir turu atan gençler sıcak havaların tadını doyasıya çıkardılar.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kırsal alanda park halindeki traktörün arkasındaki römorku suyla doldurup adeta yüzme havuzuna çeviren gençler, şehir turu atıp, eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde gençlerin römork içindeki suyun keyfini çıkarırken aynı zamanda traktörle mahalle turu attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mahalle sakinlerinin şaşkın ve gülümseyen bakışları arasında geçen mobil havuz turu, sıcak havada serinleme yöntemi olarak takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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