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Bursa'da Emekli Maaş Zammına Kırmızı Kart Gösteren Vatandaşlar: "Daha Koyu Kırmızısı Yok Mu?"

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En düşük emekli maaşına yapılan zam farkıyla pazar alışverişine çıkan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’e pazarcılar ve yurttaşlar dert yandı. Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş, “Bizim paranın yarısını alsın, çok verdi. Böyle bir şey olur mu? Çoluğu çocuğu okutan nasıl okutacak? Bin lira para harcadım pazarda, yine bir şey yok. Ben 5 sene önce ev yapmasaydım şimdi herhalde çadırda kalırdım” dedi. Pazarda ekmek satan esnaf, “Biz zam yapamadık zaten. İktidara kesinlikle kırmızı kart gösteriyorum. Daha koyu kırmızısı yok mu” diye konuştu.

Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA) - En düşük emekli maaşına yapılan zam farkıyla pazar alışverişine çıkan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'e pazarcılar ve yurttaşlar dert yandı. Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş, "Bizim paranın yarısını alsın, çok verdi. Böyle bir şey olur mu? Çoluğu çocuğu okutan nasıl okutacak? Bin lira para harcadım pazarda, yine bir şey yok. Ben 5 sene önce ev yapmasaydım şimdi herhalde çadırda kalırdım" dedi. Pazarda ekmek satan esnaf, "Biz zam yapamadık zaten. İktidara kesinlikle kırmızı kart gösteriyorum. Daha koyu kırmızısı yok mu" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, en düşük emekli maaşına yapılan zam farkı olan bin 369 TL ile Orhangazi ilçesinde bulunan ve şehir merkezine oranla fiyatları daha uygun seviyedeki pazartesi pazarına giderek alışveriş yaptı. Öztürk'e, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır ve ilçe örgütü de eşlik etti. Emeklilerin çoğunlukla aldıkları ürünler ve gramajlarda alışveriş yapan Öztürk'e, pazardaki yurttaşlar da dert yandı.

Emekli bir kadın yurttaş, "Fiyatlar pahalı. Emekliyim, 12 bin 500 lira alıyordum, şimdi ne kadar alacağımı bilmiyorum. Biz iktidara basa basa kırmızı kart gösteririz" dedi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Öztürk'ün "Zamları nasıl buluyorsunuz" sorusunu "Felaket" diyerek yanıtlayan 60 yaşındaki kadın yurttaş ise kırmızı kart göstererek, "Eti nerede göreceğiz, et görmek mümkün mü? Sonuna kadar kırmızı kart göstereceğiz ama anlamayanlar çok. Onların yüzünden biz de çekiyoruz. Hakkımı helal etmiyorum. 7 senedir hakkımı yediler, 7 sene sonunda anca emekliye çıkacağım en düşükten. Bize yazık değil mi? Aylığımın yarısından fazlası sağlığa gidiyor" dedi.

"Kırmızının bir üstü var mı?"

Zamların yeni yılla alakalı olmadığını belirten bir pazarcı, "Bunun ocakla bir alakası yok. Yazın Türkiye genelinde çiftçi zarar etti, özellikle kışlıkları ekemedi. O yüzden ürün yok, fiyatlar yüksek" şeklinde konuştu. "İktidara kırmızı kart gösteriyor musunuz" sorusuna ise, "Kırmızının bir üstü var mı" sözleriyle yanıt verdi.

71 yaşında çalışmaya devam ediyor

71 yaşında pazarda geri dönüşüm işi yapan kadın yurttaş, "50 sene esnaflık yaptım hala çalışıyorum. Gelinim kanser oldu, topladığım parayı da ona veriyorum. Devlet hastanesinden sıra alamıyor, özel hastanelere gidiyorlar. Göstereceğim kırmızı kart" şeklinde konuştu.

Pazarda ekmek satan esnaf, "Biz zam yapamadık zaten. İktidara kesinlikle kırmızı kart gösteriyorum. Daha koyu kırmızısı yok mu" sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

"Çok verdiler, paranın yarısını alsınlar"

Pazarda alışveriş yapan kadın yurttaş da "Bizim paranın yarısını alsın, çok verdi. Böyle bir şey olur mu? Çoluğu çocuğu okutan nasıl okutacak? Bin lira para harcadım pazarda, yine bir şey yok. Ben 5 sene önce ev yapmasaydım şimdi herhalde çadırda kalırdım" dedi.

Pazar ziyaretinde Öztürk'e "Milleti ayrıştırıyorsunuz" diyen bir yurttaşa çevredekiler "Pazarda alev var. Başa gelenler ne iş yapıyor? Kendilerine gelince trilyon maaşlar alıyorlar, bize gelince az maaş. Bu ülke gitmiş" diye tepki gösterdi.

Patates soğan satan pazarcı esnafı, "Biz iktidara kırmızı kartı çoktan gösterdik. Patatesin kilosu 20 lira, emekli bunu bile alamıyor. Ortalama 1-1,5 kilo alabiliyor" dedi.

"Bir daha iktidara oy vermeyeceğim"

Pazarda esnaflık yapan bir başka yurttaş, "Ben kendim onlara (iktidara) oy verdim, hala veriyorum. Bir daha vermeyeceğim. Şu adam 10 bin lira kira veriyor. Yılbaşından sonra zam yapacak, en az 12- 13 bin lira olacak. Taş mı yiyecek bu adam" sözleriyle tepki gösterdi.

"Kemik yalayanlar memnundur"

Kasaptan alışveriş yapan bir yurttaş, "Eşim emekli, maaş yetmiyor. Kim diyor yettiğini? Geçen hafta 800 lirayla dışarı çıktım. Bu hafta gidemiyorum. Gıdaya, deterjana, ete girmedim, aldığım yeşil. Kimler yiyorsa onun uzmanları doyuyordur, biz doymuyoruz. Bana da eşime de yetmiyor maaş. Evim kendime ait olmasa aç kalacağız, mendil açacağız. Milletin memnun olduğunu söylüyorlar ama bence memnun olacak kimse yok. Eğer bir yerden kemik yalayan insanlar varsa onlar memnundur. Kemik yalamayan insan memnun değildir. Marketleri gezip hangi yerde ucuzsa oradan alışveriş yapıyorum. Emeklinin canını çıkardılar. Geçen yıl emekli yılıydı. Hani emekli yılı" dedi.

"Durum vahim"

Pazar ve kasap alışverişinin ardından değerlendirmede bulunan Öztürk şöyle konuştu:

"Kasaba geldik. 460 gram kıyma, 440 gram kuşbaşı et alabildik. Bu şu demek, sebzenin içine katacak tadımlık ve tat versin diye bu kadar et alabildik. Biz emekli için en düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını, en düşük asgari ücretlinin de 30 bin lira alması için elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Eğer bunun altında bir şey varsa biz yokuz dedik. Bunun karşılığında da iktidara kırmızı kartımızı gösterdik. Durum vahim. Dünyanın en güzel ülkesinde emeklilerimize reva gördüğümüz yaşam açlık sınırının altında. Biz bunu kabul etmiyoruz."

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır ise şunları söyledi:

"Biz bin 360 lirayla bunları aldık ama geri kalan 3 hafta ne yapacağız? Bu haftalık değil, bir aylık aldıklarımız. Aldığımız mandalinayı her gün bir tane mandalinayı iki tane torun varsa ortadan ikiye bölüp yiyebileceğiz. Torbalarımızda zeytinimiz bile yok."

Bursa'da Emekli Maaş Zammına Kırmızı Kart Gösteren Vatandaşlar:
Kaynak: ANKA / Yerel
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