Bursa'da bayram öncesi hal ve terminalde fiyat ve stok denetimleri artırıldı

BURSA Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve hali ile şehirler arası otobüs terminalinde denetimlerini sıklaştırdı. Kontrollerde ürün fiyatları, stok durumu ve bilet tarifeleri incelenirken, 6 günde yapılan denetimlerde aykırılık tespit edilen işletmelere 3 milyon 500 bin TL ceza uygulandı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve halleri ile şehirler arası terminallerde denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde maliye denetim personeli, hal zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerde bulunan ürün miktarları ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok verilerinin uyumu kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin künyeleri sorgulanarak hale girişleri ile alış ve satış fiyatları incelendi. Şehirler arası terminalde yapılan denetimlerde de otobüs firmalarının bilet fiyat tarifeleri kontrol edildi.

5 AYDA 43 MİLYON TL CEZA

Bursa genelinde yıl başından bu yana yaklaşık 2 bin 600 işletmede 700 bin ürün denetlenirken; market, kafe, restoran, fırın, pastane ve halde faaliyet gösteren işletmelere toplamda yaklaşık 43 milyon lira para cezası uygulandı.

'6 GÜNDE 3 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA UYGULADIK'

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, piyasa denetimlerini düzenli olarak yaptıklarını belirterek, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak piyasa denetimlerini Sayın Bakanımızın talimatlarıyla sürekli yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle denetimlerimizi arttırdık. Denetimleri genellikle yaş sebze ve meyve hali ile yolcu sirkülasyonunun artması sebebiyle otogarlarda ve terminallerde yapıyoruz. Aynı zamanda marketlerde, fırınlarda, kafelerde ve diğer işletmelerde denetimlerimizi yapıyoruz. Sene başından bugüne 39 milyon 500 bin lira ceza uygulamıştık. Bu son 6 gün içerisinde 3 milyon 500 bin lira aykırı davranan işletmelere para cezası uygulanmış olup, toplamda sene başından bu yana 43 milyon lira para cezası uygulamış vaziyetteyiz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi.

