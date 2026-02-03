Haberler

Dede mesleği Köy bakkalı hizmete devam ediyor

Burhaniye ilçesi Şarköy Mahallesinde, Mehmet Sarı, 1962 yılında dedesi tarafından açılan bakkal dükkanını işleterek aile geleneğini sürdürüyor. İşini sevgiyle yaptığını belirten Sarı, köydeki komşularının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Şarköy Mahallesinde oturan Mehmet Sarı, dede mesleği bakkallığa devam ediyor. Dedesi Mehmet Sarı'nın 1962 yılında dükkan açtığını kaydeden Sarı, işini severek yaptığını söyledi.

İlçe merkezine iki kilometre uzaklıktaki Şarköy Mahallesinde bakkal dükkanı çalıştıran 37 yaşındaki Mehmet Sarı, bakkallığın dede mesleği olduğunu söyledi. Dükkanı rahmetli babası Hulusu Sarı'dan devir aldığını kaydeden bir çocuk babası Mehmet Sarı, "Bakkal dükkanını rahmetli dedem Mehmet Sarı 1962 yılında açmış. Daha sonraları rahmetli babam Hulusi Sarı ile birlikte çalıştırdık. Babam da vefat edince biz çalıştırmaya başladık. Köyümüz zeytinci bir köy olduğu için hasat zamanında çok kalabalık oluyor. Burada komşularımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
