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Burhaniye'de Windsurf Ligi Heyecanı Başladı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Ligi 1. Etabı'na ev sahipliği yapıyor. Ören Plajı'nda başlayan yarışlara 112 sporcu katılıyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Ligi 1. Etabı'na ev sahipliği yapıyor. Ören Plajı'nda başlayan yarışmalara 112 sporcu katılıyor.

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Ligi 1. Etap yarışları başladı. Tarihi Adramytteion kenti sınırları içinde yer alan Ören Plajı'nda düzenlenen yarışlar, sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

Farklı yaş gruplarından 112 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular fin ve foil kategorilerinde mücadele ediyor. Yarışmalara oyuncu ve milli sörfçü Çağla Kubat da katılıyor.

Yarışların 4 gün süreceğini belirten Kubat, "Türkiye Windsurf Ligi bu sene 3 ayaktan oluşacak. Burhaniye ile başladık. Güzel bir rüzgar bizi karşıladı. 112 sporcunun fin ve foil kategorilerindeki mücadelesini izleyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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