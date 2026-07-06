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Burhaniye'de Emekli Hanesinin Yaşam Maliyeti 34 Bin TL'yi Aştı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Tüm Emeklilerin Sendikası'nın hazırladığı analize göre, iki kişilik emekli hanesinin aylık yaşam maliyeti haziran ayı itibarıyla 34 bin 471 TL'ye yükseldi. Sendika Başkanı Nadir Devrin Şahin, 6 ayda maliyetin 7 bin 345 TL arttığını belirtti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Tüm Emeklilerin Sendikası Şubesi'nin hazırladığı Emekli Yaşam Maliyeti Analizi'ne göre, iki emeklinin yaşadığı bir hanenin aylık yaşam maliyeti Haziran 2026 itibarıyla 34 bin 471 TL'ye yükseldi.

Burhaniye'de Tüm Emeklilerin Sendikası Şubesi'nin haziran ayı yaşam maliyeti analizi açıklandı. Haziran ayında iki kişilik emekli ailesinin yaşam maliyeti 34 bin 471 lira olarak belirlendi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin yaptığı açıklamada, ilçede iki kişilik emekli hanesinin temel yaşam giderlerini pazar tezgahlarından, mahalle fırınlarından ve fiili faturalardan takip ederek Haziran 2026 dönemi raporu hazırladıklarını ifade etti.

Şahin, "Geride bıraktığımız 6 aylık periyot, milyonlarca emeklinin temmuz ayında alacağı maaş zamlarına esas teşkil etmesi bakımından yaşamsal önemdedir. Resmi verilerin sokağın gerçeklerinden koptuğu bu dönemde, emeklinin cüzdanındaki gerçek erimeyi tüm şeffaflığıyla ortaya koymaktadır. Haziran ayında iki kişilik hane aylık harcama tutarı 34 bin 471 TL olmuştur. Emeklinin yaşam maliyeti 6 ayda net 7 bin 345 TL pahalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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