Burhaniye' de anneler ve çocukları birlikte spor yaptı

Burhaniye ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Annelere ve çocuklara yönelik düzenlenen spor etkinliğinde, katılımcılar birlikte spor yaparak keyifli anlar yaşadı. Jimnastik eğitmeni Pelin Bakır, etkinliğe katılan annelere teşekkür etti.

Jimnastik eğitmeni Pelin Bakır yaptığı açıklamada, "Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte annelerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Sporun birleştirici gücüyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte hem keyifli hemde hareket dolu anlar paylaştık. Katılım sağlayarak etkinliğimize değer katan tüm annelerimize ve minik sporcularımıza teşekkür ederiz. Hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla topluma güç veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR

