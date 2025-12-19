Haberler

Burdur'daki TOKİ İnşaatında Maaşlarını Alamayan İşçiler Vinç Üzerine Çıkarak Eylem Yaptı

Güncelleme:
Burdur'da TOKİ konutları inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 30 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıkarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem, maaşların yatırılmasının ardından sona erdi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da TOKİ konutları inşaatında çalışan işçiler, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 30 metre yükseklikteki kule vinç üzerine çıkarak eylem yaptı. Yaklaşık 3.5 saat süren eylem, maaşların hesaplara yatırılmasının ardından sona erdi.

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiyesinde çalışan bazı işçiler, ücretlerinin uzun süredir ödenmemesi nedeniyle duruma tepki gösterdi. İşçilerden bir kısmı, seslerini duyurmak amacıyla şantiye alanında bulunan 30 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmeler sonucunda yetkililer ile işçiler arasında uzlaşma sağlandı. İşçilerin maaşlarının hesaplarına yatırılmasının ardından vinç üzerine çıkan işçiler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan indi. Olayla ilgili olarak 4 işçi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Yükümlülüklerini yerine getirmeyen alt taşeron firma arasındaki sözleşme derhal feshedilmiştir"

Konuya ilişkin AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan mağduriyetin alt taşeron firmadan kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan mağduriyetin tespiti üzerine, ana yüklenici firma ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen alt taşeron firma arasındaki sözleşme derhal feshedilmiştir. TOKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde koordinasyon sağlanmış; işçilerimizin bekleyen tüm alacaklarının en kısa sürede, doğrudan hak sahiplerine ödeneceği karara bağlanmıştır. Yaşanan bu aksaklık tamamen alt taşeron firmanın ticari tasarruflarından kaynaklanmakta olup, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile doğrudan bir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuz, projelerde emeği geçen tüm çalışanların haklarının korunması konusunda tavizsiz tutumunu sürdürecektir. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Yerel
