Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası'nda Bülent Keser güven tazeledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Bülent Keser, üyelerin desteğini alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.

Yapı Sanatları Esnaf Odasının olağan genel kurulu, yoğun katılımla ve demokratik bir ortamda yapıldı. Genel kurulda gündem maddeleri kapsamında, odanın geçmiş yıllara ait faaliyet raporları, hesap ve denetim raporları üyelerin bilgisine sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde, üyelerin güvenini bir kez daha kazanan Bülent Keser, yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Keser, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de yapı sanatları alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Yeni dönemde oda yönetiminin; mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, esnafın karşılaştığı sorunların ilgili kurumlara taşınması ve sektörel gelişimin desteklenmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - DÜZCE