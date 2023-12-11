Buharkent'te Deve Güreşi Şenliklerine Davet

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 17 Aralık Pazar günü yapılacak olan deve güreşi festivaline 7'den 70'e herkesi davet etti. Buharkent Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için her yıl düzenlenen geleneksel deve güreşi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Buharkent'te deve güreşi hazırlıkları tamamlandı

Başkan Erol'dan deve güreşi şenliklerine davet

AYDIN - Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 17 Aralık Pazar günü yapılacak olan deve güreşi festivaline 7'den 70'e herkesi davet etti.

Buharkent Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için her yıl düzenlenen geleneksel deve güreşi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Buharkent'te 30 yılı aşkın süredir belirli aralıklarla düzenlenen deve güreşi şenlikleri, yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine kurulan Türkiye'nin en büyük ve en modern Deve Güreşi Sahası olma özelliğini de taşıyan alanda gerçekleştirilecek. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin ünlü güreş develeri 17 Aralık 2023 Pazar günü Buharkent Deve Güreşi Sahası'nda kozlarını paylaşacak.

Başkan Erol'dan davet

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Milletimizin en önemli kültürel unsurlarından ve en önemli değerlerimizden olan deve güreşleri bu bölgede yaygın bir şekilde yapılıyor. Buharkent olarak biz de yıllardır deve güreşlerine ev sahipliği yapıyoruz. 2015 yılında inşa ettiğimiz ve 8 yıldır da Türkiye'nin en modern sahasında kültürümüzün yaşatılmasını sağladığımız için ayrıca çok mutluyuz. 17 Aralık 2023 tarihinde pazar günü inşallah bu sahada yine bölgenin en büyük en güzel güreşleri yaşanacaktır. Ege, Akdeniz ve Marmara'nın en pehlivan ve en bilinen develeri bu sahada güreş tutacaklar. Türkiye'nin en iyi ve en modern deve güreş sahası olarak bilinen Buharkent'teki deve güreşi şenliklerimize 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Bu coşkuyu, bu güzel şenliği izlemeye herkesi davet ediyorum" dedi.