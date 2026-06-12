BŞEÜ'de ilk defa tenis turnuvası gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bahar Spor Müsabakaları kapsamında, ilk defa tenis turnuvası organize edildi.

BŞEÜ spor alanındaki gelişimini sürdürerek faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Her yıl coşkuyla kutlanan Bahar Spor Müsabakaları kapsamında, bu sene üniversite tarihinde ilk defa tenis turnuvası organize edildi. Öğrencilerin spora olan ilgisini çeşitlendirmek ve farklı branşlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen turnuva, renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu. Eleme usulüyle ilerleyen müsabakaların ardından, sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Üniversite yönetiminin de öğrencileri yalnız bırakmadığı ve yakından takip ettiği final müsabakalarına; Rektör Yardımcı Prof. Dr. Murat Yurdakul katılım sağladı. Korttaki heyecana ortak olan ve maçı tribünden takip eden idareciler turnuvaya katılım gösteren tüm öğrenciler ve personelleri tebrik ederek sporun fiziksel ve zihinsel gelişime olan katkısına dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı