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Brewlog, Türkiye'yi Kahve Sektöründe Lider Yapmayı Hedefliyor

Brewlog, Türkiye'yi Kahve Sektöründe Lider Yapmayı Hedefliyor
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Kahve sektöründe yaklaşık 20 yıl tecrübeye sahip olan Brewlog, yerli ve milli bir marka olarak, kaliteli kahve sunmayı ve barista yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin dünya kahve pazarında lider olmasına katkıda bulunmayı planlayan Brewlog, sürdürülebilir fiyat politikası ile dikkat çekiyor.

Yaklaşık 20 senedir kahve sektöründe bir çok markaya hizmet veren ve bünyesi altında çok sayıda kahve baristası yetiştiren Brewlog, Türkiye'yi kahve sektöründe lider yapmaya amaçlıyor.

10 şubesi ile yaklaşık 20 senedir kahve sektöründe bulunan Brewlog markası, bir çok markaya hizmet verirken aynı zamanda kendi baristalarını da yetiştiriyor. Türkiye'de yerli ve milli bir kahve markası olmasıyla birlikte, sürdürülebilir adil fiyat politikasından da ödün vermiyorlar. Türkiye'nin dünya üzerindeki kahve sektöründe bir yerinin olmasını ve yapacakları ihracat ile ilerleyen zamanlarda sektör lideri olmasını planlayan Brewlog, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

"Türkiye'de bilinmiş bütün markalara kahve anlamında destek ve yardımcı olduk"

Tecrübelerinden yola çıkarak hareket ettiklerini söyleyen Brewlog CEO'su Gökhan Aygün, "20 senedir kahve sektöründeyim, Türkiye'de bilinmiş bütün markalara kahve anlamında destek ve yardımcı olduk, ürünlerini hazırladık ve noktalar sevk ettik. Bu süre zarfında gördük ki gerçekten insanlar kahve konusunda bilinçsizler, insanlar kahve noktalarına giderken içtikleri kahvelerden zarar gördüklerini, sağlıklarının bozulduklarını gördük. Bu süreç bize neyi öğretti nitelikli kahvelerin doğru bir şekilde sevk edilmesi, hazırlanması, ambalajlanması ve noktalara teslim edilmesini çok doğru bir şekilde yaptık. Bu tecrübe bize öğretti ki şubelerimiz gerçekten insanlara sıcak sağlıklı bir ortam sağlamak için Brewlog markamızı oluşturduk." dedi.

"Brewlog yerli bir marka"

Yerli ve milli bir marka olduklarının altını çizen Aygün, "Bizi diğerlerinden ayıran özellikler 20 senelik bir tecrübemiz var. 20 sene bize neler öğretti ' 20 sene bize ilk önce bir şeyin kaliteli sürülebilir fiyat politikasıyla beraber insanlara gerçekten doğru kahve sunmayı öğretti. Biz bu sürede biz kendi baristalarımızı yetiştirdik, kendi şubelerimizi, kendi baristalarımızı, kendi nitelikli kahvelerimizle beraber kendi ölçülerimizle beraber insanlara doğru kahveyi sunma istedik. İnsanlar artık kahveyi gerçekten çaydan ayırabilir bir hale geldi. Biz de bu süreçte Türkiye'nin dünyada kahveyle ilgili bir edinebilmesi için elimizden gelen katkı sunmak için Brewlog markamızı kurduk ve sahaya çıktık. Brewlog yerli bir marka, zaten kendimiz kurduk. Türkiye'de şu an yaklaşık on tane şubemiz var." şeklinde konuştu.

"Doğru yatırımcılarla beraber büyümek istiyoruz"

Global anlamda da adımlar atmak istediklerini söyleyen Aygün, "Şu an görüştüğümüz iki, üç tane ülke var. Bu ülkelerde doğru lokasyonlarla, doğru yatırımcılarla beraber büyümek istiyoruz. İnsanlara kaliteli bir kahveyi, sürdürülebilir bir fiyat politikası ile beraber insanlara bunu sunmak istiyoruz. Türkiye kahve sektöründe son 20 senede çok ciddi bir şekilde çaydan çıkıp kahveye doğru ilerlemeye başladı. Biz burada ne yaptık ' Biz burada insanlara bir kere keyifli bir kahve içmeyi kendimize görev bildik. Bu görevimizin karşılığında şu an Türkiye'de gerçekten insanlar bizi fark edebiliyor, doğru kahvelerimizi içtikten sonra bize teşekkür edebiliyorlar. Neden bunu yurt dışında yapmayalım diye dünyanın global de kahve piyasasında Türkiye'nin de lider ülke olmak adına ne gerekiyorsa Brewlog ailesi olarak bunun yanında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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