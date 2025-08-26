Bozüyük'te Genel Tarım Sayımı Ofisi Açıldı

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kurulan Genel Tarım Sayımı ofisini ziyaret etti.

TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen "Genel Tarım Sayımı" projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Genel Tarım Sayımı ofisi açıldı. Kaymakam Öztürk, hayata yeni geçen bu sistemin ilçe tarımı için önemli olduğunu dile getirdi. Ziyarette, tarım sayımının çiftçilere ve tarım sektörüne sağlayacağı katkılar detaylı olarak aktarılacağını anlatan Kaymakam Öztürk, "Tarım sayımı, bölgedeki tarım faaliyetlerinin daha sağlıklı planlanması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu sistemin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK