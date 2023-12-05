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Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Duraklar Temizlendi

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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları, demiryolu üst geçidi ve duraklar temizlendi. Ayrıca cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları, vatandaşların sıklıkla kullandığı demiryolu üst geçidi ve duraklar yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinin iç bölümlerinde günlük yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak dış cephede düzenli aralıklarla merdivenli İtfaiye aracı yardımıyla, vatandaşların demiryolu üzerinden güvenli ulaşımını sağlayan demiryolu üst geçidi de periyodik aralıklarla yıkanarak temizleniyor. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak özenle yapılan çalışmalarda ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, konteyner yıkama ve ilaçlama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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