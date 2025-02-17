İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Bozüyük Kaymakamı, Yıldız Kızlar Basketbol İl Birincisi Sporcuları Ödüllendirdi

Bozüyük Kaymakamı, Yıldız Kızlar Basketbol İl Birincisi Sporcuları Ödüllendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Meliha Ercan Ortaokulu Yıldız Kızlar Basketbol takımını makamında ağırlayarak başarı belgelerini verdi. Takım, Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol İl Birincisi sporculara belgelerini verdi.

Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol İl Birincisi olan Meliha Ercan Ortaokulu sporcularını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, makamında ağırladı. Kaymakam Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte il birincisi olan sporcularını tebrik ederek, başarı belgelerini takdim etti. İl birinci olan sporcuların grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edeceklerini anlatan Kaymakam Öztürk, kızların oradan da başarı ile döneceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
img

24 yaşındaki ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
img

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.