Bozüyük Kaymakamı Öztürk, Spor Okulları Hakkında Bilgi Aldı

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz dönemi spor okulları ile ilgili bilgi aldı ve sporcularla bir araya gelerek profesyonel sporcu adaylarına başarılar diledi.

Çeşitli branşlarda eğitim alan sporcularla bir araya gelen Kaymakam Öztürk, "Geleceğin profesyonel sporcu adaylarına başarılar diliyorum. Özveriyle çalışan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. Gençlerin sporla iç içe büyümelerinin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
