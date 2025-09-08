Bozdoğanlı Muay Thai Sporcularına Kaymakam'dan Tebrik

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Zafer Kupası Ege Bölge Müsabakaları'nda dereceye giren muay thai sporcuları makamında kabul eden Kaymakam Yunus Emre Polat sporcuları tebrik etti.

Aydın il genelinde düzenlenen müsabakalarda Bozdoğanlı sporcular önemli başarılar elde etti. Büyük Erkekler 63 kiloda Yiğit Kurt, Alt Gençler 48 kiloda Sueda Ayhan ve Yıldızlar 40 kiloda Burak Kartal altın madalya kazanarak ilçenin gururu oldu. Başarılı sporcuları antrenörleri ve idarecileriyle birlikte makamında ağırlayan Kaymakam Yunus Emre Polat elde edilen derecelerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sporcuları tebrik eden Polat, başarılarının devamını dileyerek Bozdoğan'ın adını sporda daha çok duyuracaklarına inandığını ifade etti. - AYDIN