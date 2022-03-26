Bozdoğanlı çiftçilere modern seracılık anlatıldı

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarımda marka olma amacıyla yapılan çalışmalara seracılık da eklendi. Toprağın korunması ve üretimin artması amacıyla her geçen gün artan seracılık faaliyetleri çerçevesinde ilçe çiftçisi uzmanları tarafından seracılık konusunda bilgilendirildi.

Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde önce bilgilendirmede bulunuldu. Ardından da uygulama ve inceleme için ilçedeki seralar ziyaret edildi. Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde Bozdoğan Belediye Düğün Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Antalya'dan Sera Malzemesi satışı yapan bir firmanın Sahibi Kudret Akil, Çorum'dan Gübre Firması Kurucu Ortağı Özgür İzmirlioğlu, Ankara'dan Gübre Firması Batı Bölgeler Sorumlusu Gürkan Arıkan ve Çanakkale'den Topraksız Tarım ve Hidroponik Sistemler Sorumlusu Mehmet Demiroğlu katıldı. Uzman konuşmacılar sunum eşliğinde önce Modern Seracılık, Sera Ekipmanları, Sera Kurulumu, Topraksız Sera, Topraksız Serada Çilek Üretimi, Seracılıkta kullanılan gübre, ilaç, tohum, fide ve seracılık ekipmanları konularında Bozdoğanlı üreticilere ve yetkililere bilgilendirmede bulundu.

Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, İl Tarım ve Orman Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Ziraat Odası başkanı M. Galip Özel ve çiftçilerin katıldığı bilgilendirme toplantısında üreticiler uzmanlardan detaylı bilgi aldı.

Konuyla ilgili bir konuşma yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun, "İlçemizde tarıma destek olmak ve tarımsal geliri artırmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Çiftçilik faaliyetlerini yürütürken bunun yanında seracılık faaliyetlerini de tanıtmak amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Modern Seracılık, Sera Ekipmanları, Sera Kurulumu, Topraksız Sera, Topraksız Serada Çilek Üretimi, Seracılıkta kullanılan gübre, ilaç, tohum, fide ve seracılık ekipmanları konularında uzmanları ilçemize davet ettik. Uzmanlarımız ilçemiz seracılığının gelişmesinde önemli katkılarda bulunuyorlar ve bulunmaya da devam edecekler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan'da konuşmasında uzmanlara teşekkür ederek, "Üretimde tarlada, bahçede hangi sorunların yaşandığını ve çözümlerini ilçemiz çiftçisine anlatan uzmanlarımıza çok teşekkür ediyor ve üreticilerimizin bu bilgileri en iyi şekilde değerlendireceğini umuyorum" dedi.