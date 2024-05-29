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Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanı Onur Keysan terfi aldı

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Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanı Onur Keysan, binbaşı rütbesine terfi etti. Yeni rütbesi İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe tarafından takdim edildi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanı Onur Keysan terfi alarak binbaşı rütbesine yükselirken, Keysan'a yeni rütbesi İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe tarafından takıldı.

Bozdoğan Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende İlçe Jandarma Komutanı Onur Keysan'a yeni rütbesi İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe tarafından takdim etti. Törende Kaymakam Gökçe, Keysan'ın görev süresince gösterdiği özverili çalışmalar ve bölge güvenliğine olan katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Binbaşı Onur Keysan ise Bozdoğan halkının güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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