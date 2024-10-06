Bozdoğan'da Gıda Güvenliği Denetimleri Gerçekleştirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ekmek ve ekmek üretim yerlerinde Bozdoğan İlçe Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gece denetimleri gerçekleştirildi.

5996 Sayılı Kanun çerçevesinde gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, gıda saklama ve işleme standartları titizlikle incelendi. Gıda kontrol görevlileri, ayrıca çalışanların sağlık belgelerini ve işletmelerin ruhsatlarını kontrol ederek, yasal gerekliliklere uyulup uyulmadığını denetledi. Bozdoğan İlçe Gıda Kontrol Görevlileri denetimlerin toplumun sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini artıracağı vurgularken, düzenli aralıklarla denetimlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN