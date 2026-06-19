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Bozdoğan'da biçerdöverler sıkı denetimde

Bozdoğan'da biçerdöverler sıkı denetimde
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hasat sezonuyla birlikte biçerdöver denetimleri arttı. Ekipler, üreticilerin emeğini korumak ve hasat kayıplarını önlemek için sahada kontrolleri sürdürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver denetimleri hız kazandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin emeklerinin korunması ve hasat kayıplarının önlenmesi amacıyla sahada kontrollerini sürdürüyor.

İlçe genelinde faaliyet gösteren biçerdöverlerde gerçekleştirilen denetimlerde, operatör belgeleri, yangın söndürme ekipmanları ve makinelerin teknik ayarları detaylı şekilde inceleniyor. Ekipler, özellikle dane kaybını en aza indirecek ayarların yapılmasına dikkat ederken, hasat sırasında uyulması gereken kurallar konusunda da operatörleri bilgilendiriyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen kontrollerle hem üreticilerin alın terinin korunması hem de yangın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, hasat döneminde denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin kurallara uymalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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