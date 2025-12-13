Bozdoğan'da balık tezgahlarının en çok tercih edilen çeşidi hamsi oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Bekem, tezgahlarında hamsi başta olmak üzere istavrit ve sardalyanın ilgi gördüğünü belirterek tezgahlarda hızlıca tükendiğini belirtti.

Soğuyan hava şartlarıyla birlikte balık tüketimine olan ilgi her geçen gün artıyor. Kış aylarında balık çeşitliliğinin çoğalması, vatandaşların sofralarında daha fazla balığa yer açmasına katkı sağlıyor. Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Bekem de balığın yalnızca sofraları şenlendiren bir ürün olmadığını aynı zamanda güçlü bir şifa kaynağı olduğunu dile getirerek ilçedeki her ailenin sofrasına balığın girebilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Türüne göre lezzet ve besin değeri değişen balığın düzenli tüketildiğinde ise vücuda pek çok katkı sunduğunu ifade eden Bekem, haftada iki kez balık tüketenlerin hem daha enerjik hissettiğini hem de kronik hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu belirtti.

Balık satışların bu yıl bereketli geçtiğini ifade eden Bekem, Cuma günleri pazar alanının küçük olması nedeniyle çeşitlerin sınırlı kaldığını, Salı günleri ise büyük balıkların da tezgahlarda yerini aldığını aktardı. Bekem en fazla tercih edilen balık çeşidinin hamsi olduğunu belirterek, "En fazla tercih edilen ve sorulan balık çeşidimiz hamsi. Bunun yanında istavrit, sardalya gibi balıklar fazla satılıyor. Balıkların çeşitlerine göre lezzetleri farklı, insanların damak zevkleri de ayrı ayrı. Balıklar taze olarak İzmir halinden geliyor. Müşterilerimiz kendi beğendikleri balıkları her zaman gelip taze taze alıp gidiyorlar. Şükür satışlarımız güzel. Büyük balıklarımız da bulunuyor. Salı günleri çeşitlerimiz çok oluyor, ama Cuma günleri pazarımız çok büyük olmadığı için balığımız da az ve belirli çeşitler geliyor. Hamsi ve sardalyayı 200 TL'den satışa sunuyoruz. Kopez çeşidimiz ise 100 TL. O balığı da kendimiz temizlemediğimiz için vatandaşlarıma uygun fiyattan sunuyoruz" ifadelerine yer verdi - AYDIN