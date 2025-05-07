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BOTAŞ İşçileri 3 Aydır Maaşlarını Alamıyor

BOTAŞ İşçileri 3 Aydır Maaşlarını Alamıyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde BOTAŞ'ın yüklenici firmalarında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı. İş akitleri feshedilen işçiler, tazminatlarını da talep etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir süre önce BOTAŞ'ın yüklenici firmalarında iş akitleri feshedilen işçiler, 3 aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlıcuma bölgesindeki BOTAŞ'ın şantiyesinde iki yüklenici firmasında çalışan 120 kadar işçi, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Ramazan Bayramı'nın ardından iş akitlerinin feshedildiğini ifade eden işçiler, maaşlarının ve tazminatlarının ise ödenmediğini belirttiler.

Şantiyeye gelerek maaşlarını isteyen işçiler, yüklenici firmanın ödemelerini yapmasını ve haklarının verilmesini talep etti. Aracını sattığını ifade eden Rıdvan Karahan, "Ocak, Şubat maaşları duruyor. Mayıs ayına girdik, tazminatımızı bile alamadık. Mecbur kaldım arabamı sattım" diye konuştu.

İşçilerden Temel Çetin "Bütün millet mağdur, telefonla arıyorsun. Muhatap bulamıyorsun. Sürekli arıyoruz diye telefon numaralarımız engellenmiş" diye tepki gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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