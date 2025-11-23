BORSAB Müdürü Cemal Geren Emekli Oldu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 13 yıldır Bozüyük Sanayi ve İş Adamları Derneği (BORSAB) bünyesinde görev yapan Cemal Geren'in emekliliği dolayısıyla düzenlenen veda programına katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Sanayi ve İş Adamları Derneği (BORSAB) Müdürü olarak 13 yıldır görev yapan Cemal Geren, emeklilik nedeniyle mesai arkadaşları ve yetkililerle düzenlenen veda programında onurlandırıldı. Programa katılan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Geren'e uzun yıllar boyunca kurumda gösterdiği özverili çalışmalar için teşekkür ederek, emeklilik günlerinde sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kaymakam Öztürk, "Cemal Bey, BORSAB'da yürüttüğü başarılı çalışmalar ve gösterdiği liderlik ile ilçemize önemli katkılarda bulundu. Emeklilik yaşamında kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz" dedi. - BİLECİK