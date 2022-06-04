Bonna, yeni Showroom'unu Pendik'te açtı - Haberler

Bonna, yeni Showroom'unu Pendik'te açtı

İSTANBUL - 2014 yılından bugüne Türkiye'nin ilk HoReCa markası olarak faaliyetlerini sürdüren ve 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan Bonna, tüm koleksiyonlarını sergilediği Pendik Showroom'unun açılışını yaptı.

1983'te küçük bir seramik atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan Kar Porselen'in hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk HoReCa markası Bonna, yeme-içme sektörüne yenilikçi ürün ve çözümler getirmeye devam ediyor. Kocaeli - Çayırova ve Bilecik - Pazaryeri'ndeki 2 tesisinde, yıllık toplam 30 milyonu aşkın parça ürünü sektörle buluşturan, 90'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan marka, son olarak Pendik Showroom'unu hayata geçirdi. Showroom'un açılışı yoğun ilgi gördü.

"Sektörde daha önce olmayan, yapılmayan ürünleri gerçekleştirdik"

Bonna'nın 2014 yılında kurulmuş çok genç bir marka olduğunun altını çizen Firma Genel Müdürü Erbil Aşkan, "Arkasında 40 yıllık bir üretim tecrübesine sahip. 1983 yılında üretime başlamış 2 kardeşin bir başarı hikayesi esasında. Onların bu serüvenini 2014 yılında lanse ettiğimiz Bonna markasıyla yeni bir vizyonla HoReCa sektörüne armağan ettik diyebiliriz. Bonna markasının temel misyonu bu sektörde çözüm ortağı olabilmek, yeniliklerle, inovasyonla kendisini sektöre ispat edebilmekti. Bunu da çok kısa bir sürede başarmanın gururunu duyuyoruz. Bonna olarak sektörde daha önce olmayan, yapılmayan ürünleri gerçekleştirdik. Bunlarla beraber tüketicilere hem kalite hem de farklı tarzları sunmanın faydalarını gördük. Çok kısa bir sürede markamız 90'ın üzerinde ülkeye ihracat yapar pozisyona geldi. Başarılarımızı her geçen gün arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"En güncel trend ürünleri burada sergiliyoruz"

Buradaki showroomun yüzde yüz Türk sermayeli bir HoReCa markası olarak oluşturdukları ilk büyük showroom olduğunu kaydeden Aşkan, "Showroom'da bu sektörün ihtiyaçlarına çözüm oluşturabilmek, onlara bunu sunabilmek amacındayız. Sektördeki en yeni, en güncel trend ürünleri burada sergiliyoruz. Müşterilerimize çözüm ortaklığı yapıyoruz. Bir taraftan satış temsilcilerimizle beraber son kullanıcıları ağırlayıp beraber hem yenilikleri görüp hem de onların tecrübe edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız bu. Mesai saatleri içerisinde satış temsilcilerimizle beraber ziyaretçilerimize showroomumuz açık. Beraber bunu planlayıp, programlayarak burayı rahatlıkla ziyaret edebilirler. Esasında en büyük hedefimiz burada Bonna'nın oluşturduğu yenilikleri, sektöre getirdiği çözümlere en doğru şekilde tüketicilere sunabilmek, onlara bunu anlatabilmek. En büyük hedefimiz bu diyebilirim" diye konuştu.

Bonna tasarımları en temelde Anadolu'nun eşsiz kültüründen esinlendiğini vurgulayan Aşkan, "Bununla beraber tüm dünyanın bir HoReCa markası olarak gastronomi tecrübesini ürünlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bonna sadece Türkiye'deki kültürün değil tüm dünya gastronomisine çözüm oluşturmaya çalışan bir marka. 90'ın üzerinde ülkeye ihracatımız var ve bu ülkelerdeki tüm bilgiyi, tecrübeyi tasarımlarımıza yansıtarak dünyaya bu anlamda güzel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bonna markası sektörde bir çok yeniliğe imza atmış bir marka. En önemli özelliği kenar çıtlama garantisi vermemiz ürünlerimize. Bu sayede sektördeki yüzde 40 civarında olan kırılma oranlarını yüzde 10'lara kadar düşürüyoruz. Ürünlerimizin ömür boyu böyle bir garantisi var. Bu da tabii sektörde dayanıklılıkla ön plana çıkmamızı sağlıyor. Diğer taraftan da dijital dekorlama gibi daha önce sektörde kullanılmayan teknolojileri, inovatif bakış açısıyla ürünlerimize yansıtıyoruz. Daha önce yapılmayanı yapmak bizim en büyük hedefimiz. Bunun yansıttığımız noktada da Bonna başarısını sürdürmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.