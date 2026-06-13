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Hayvan pazarı hizmete açılacak

Hayvan pazarı hizmete açılacak
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bolvadin ilçesinde hizmete açılması planlanan hayvan pazarında inceleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirdi. Tesisin altyapısı, hayvan refahı ve üreticilerin güvenliği değerlendirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bolvadin ilçesinde hizmete açılması planlanan hayvan pazarında inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada hayvan hareketlerinin düzenli şekilde yürütülmesi, hayvan refahının korunması ve üreticilerin güvenli bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla ilimiz genelinde hayvancılık altyapısına yönelik çalışmalar sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede Bolvadin ilçemizde hizmete açılması planlanan hayvan pazarında il müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından inceleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemelerde tesisin genel durumu yerinde değerlendirilmiş hayvanların barındırılacağı alanlar, sevk ve kontrol noktaları ile işletme altyapısına ilişkin hususlar gözden geçirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortamda hizmet alabilmesine yönelik gerekli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yürütülen çalışmalar kapsamında hayvan pazarının faaliyetlerine ilişkin teknik ve fiziki unsurlar yerinde incelenmiş olup, hayvan refahının korunması, hayvan hareketlerinin etkin şekilde takip edilmesi ve üreticilerimizin hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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