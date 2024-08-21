Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2025 Yılı Bütçe Toplantıları Devam Ediyor

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılı bütçe toplantılarına Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde devam edildi. Öğleden önce Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve öğleden sonra ise Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünün damga programının görüşüldüğü toplantı Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız'ın başkanlığında, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, İşletme Müdür yardımcıları ve orman işletme şeflerinin katılımı ile gerçekleşti.

Akçakoca ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüklerinin 2024 yılı damga programlarının gerçekleşmesi ve bugün itibariyle durum değerlendirmesi yapılan toplantıya, 2025 yılında damga programında karşılaşılabilecek sorunların ele alınması ve endüstriyel üretim ile ilgili konuların istişare edilmesiyle devam edildi.

Damga tertibinin belirlenmesinin ardından sorunlar ve çözümleri görüşülerek toplantı sona erdi. - DÜZCE