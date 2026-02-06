Oto tamircisinin en sadık çırağı 'Şıkkıdı' oldu

Bolu sanayisinde bir oto servisinde yaşayan "Şıkkıdı" isimli kedi, adeta tamirci çırağı gibi çalışıyor. Ustasıyla beraber araçların kaputuna çıkan ve motor aksamını dikkatle inceleyen kedi, görenleri tebessüm ettiriyor.

Kuruçay mevkisindeki sanayi sitesinde oto tamir ustası Önder Bodur'un yavruyken sahiplendiği kedi, zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. Servise gelen araçların kaputunun açılmasıyla birlikte ustasıyla harekete geçen Şıkkıdı, adeta bir usta edasıyla motor kısmını ve araç altlarını inceliyor.

Önder Bodur, "Şıkkıdı" adını verdiği kediyi iş yerinin daimi bir personeli gibi gördüklerini söyledi. Kediyi yavruyken alıp büyüttüklerini belirten Bodur, aralarındaki bağı anlattı. Bodur, "Biz kediyi evladımız gibi seviyoruz, elemanımız gibi de yetiştiriyoruz. Mamasını veriyoruz. Videolarda gördüğünüz gibi benimle birlikte motorun yanına gelir, arabanın altına girer. Arabanın üstüne çıkar, motorun sesini dinler, bir ustaymış gibi analiz eder" dedi.

Çalıştığı sırada kedinin yanından ayrılmadığını söyleyen Bodur, "Benim yanımdan ayrılmaz. Canını yakmazsanız size hiçbir şey yapmaz. Biz büyüttüğümüz için kendisi sanayi personeli gibi oldu. Arabalara benimle birlikte gider. Servisimizin daimi elemanı gibi görüyoruz artık" şeklinde konuştu. - BOLU