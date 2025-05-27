Bolu'da Miniklerin Atletizm Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

- Bolu'da minikler atletizm şenliği renkli görüntülere sahne oldu

BOLU - Bolu'da Karaçayır Atletizm Pisti'nde 214 minik sporcunun katılımıyla düzenlenen atletizm şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın planlaması ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen Atletizm Minikler Şenliği, Karaçayır Atletizm Pisti'nde 214 minik sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, minik sporcular farklı branşlarda yarışarak rekabet etti. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, tribünlerden büyük ilgi gördü.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara, ödülleri Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Okul Sporları Şube Müdürü Muzaffer Akdoğan ve öğretmenler tarafından takdim edildi.