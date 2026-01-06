Gündüz fabrikada, akşam karlı dağda

Bolu'da fabrika işçisi Salih Dinçtürk, mesai bitiminde Kartalkaya Kayak Merkezi yoluna gelerek, kendi ürettiği 10 metrekarelik kulübede 'zincir mesaisi' yapıyor. Zorlu kış şartlarında yolda kalan tatilcilerin yardımına koşan Dinçtürk, araçlara zincir takarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bölge halkı için de ek gelir kapısı oluştu. Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Salih Dinçtürk, fabrikadaki mesaisinin ardından soluğu Kartalkaya yolunda alıyor. Yol kenarına tahtadan inşa ettiği 10 metrekarelik kulübesinde soğuktan korunan Dinçtürk, akşam saatlerine kadar bölgede nöbet tutuyor. Dinçtürk, kar lastiği olmasına rağmen ilerlemekte güçlük çeken veya hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlarına zincir takarak hem hizmet veriyor hem de yolda kalanlara yardım ediyor.

"Kimi zaman bedava da oluyor"

Fabrikadaki işinden arta kalan zamanlarda aile ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını belirten Salih Dinçtürk, "Burada ek gelir sağlıyorum. Fabrikada çalışıyorum, biraz para kazanıyoruz bu yolda. Vatandaşların araçları çıkamıyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Kimi 'Ben çıkarım' diyor ama ileride aracı kaydırıyor. Şu anda yolda tuzlama çalışması var. Tuzlama çalışması olmadığında gizli buzlanma oluyor. Fiyatlar zincircisine göre değişiyor. Bana geldiğinde kimi zaman ücretsiz de oluyor. Bazı arkadaşlarımız var, onlara gittiğinde fiyat farklı oluyor. Her aracın lastiğine göre zincir takıyoruz" dedi.

"4 çeker araçlar bile zincir taktı"

Bölgedeki kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulduğunu söyleyen Dinçtürk, "Çok kar yağdı. Yukarı Kartalkaya'ya nereden baksan 1.5 metre kar yağdı. Tipili yağan karda 4 çeker araçlar bile zincir taktı. Şu anda kar lastiği olan gidebiliyor. Burada bekliyoruz, soğuklarda kulübede ısınıyoruz. Akşam saat 20.00-21.00'e kadar bekliyoruz" diye konuştu. - BOLU