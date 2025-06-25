Bolu'da Hacet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bolu'da Hacet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Bolu'nun Bulanık ve Mangırlar köylerinde düzenlenen geleneksel Hacet Bayramı'na katılan yüzlerce kişi, bereketli bir yıl ve kurak dönemin sona ermesi için yağmur duası etti. Pilav ikramı ve geleneksel köy güreşleri ile dolu bir program gerçekleştirildi.

Bolu'nun Bulanık ve Mangırlar köylerinin ortaklaşa düzenlediği geleneksel Hacet Bayramı'na katılan yüzlerce kişi, bereketli bir yıl geçirilmesi ve kurak geçen dönemin sona ermesi için yağmur duası yaptı.

Asırlardır süregelen geleneksel Hacet Bayramı, bu yıl da Bulanık ve Mangırlar köylerinde coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan programda, 500 kilogram et ve 500 kilogram bulgur ile hazırlanan dev kazanlardaki pilavlar, traktörlerle köy meydanına taşınarak vatandaşlara ikram edildi. Yoğun katılım nedeniyle meydanda zaman zaman izdiham yaşandı.

Yüzlerce kişi ellerini semaya açtı

Öğle namazını müteakip alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Bolu Müftüsü, bereketli bir yıl geçirilmesi ve kurak geçen dönemin sona ermesi için dualar etti. Müftünün yaptığı yağmur duası sırasında kalabalık ellerini semaya açtı. Duanın ardından geleneksel köy güreşleri başladı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan güreş müsabakaları ilgiyle izlendi. Köy sakinlerinin ve çevre köylerden gelen vatandaşların katılımıyla dolu dolu geçen program, dualarla ve geleneksel oyunlarla sona erdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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