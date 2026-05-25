Çeyrek asırlık bıçak ustasından önemli uyarılar

Bolu'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bıçak bileme için ustaların yolunu tuttu. 25 yıllık usta, ucuz ve kalitesiz bıçaklarla ehil olmayan bileyicilere karşı uyardı.

Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar, kurban kesiminde kullanacakları bıçakları biletmek için ustaların yolunu tuttu. Kentte 25 yıldır bıçakçılık yapan 45 yaşındaki Arif Saka, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalıştıklarını belirtti. Bileme ücretinin 50 lira olduğunu ifade eden Saka, arife günü gece yarısına kadar mesai yapacaklarını söyledi.

Vatandaşlara bıçak seçimi ve bileme işlemi konusunda uyarılarda bulunan Saka, şöyle konuştu:

"Marketlerde 100-120 liraya bıçaklar satılıyor. Vatandaşlar kesinlikle bu bıçakları almasın çünkü tenekeden yapılmışlar. Tenekeden yapılan bıçaklar düzgün şekilde bilenmiyor. Vatandaşlar kaliteli bıçak almaya özen göstersinler. Seyyar satıcılardan da bıçak almasınlar. Hem marketlerde hem de seyyar satıcılarda ucuz bıçaklar satılıyor. O bıçakları bilemek için uğraşıyoruz, bıçak düzgün bilenmiyor."

"Yüzeyinde iz kalmamalı, sıfır gibi görünmeli ve jilet gibi kesmelidir"

Bileme işleminin de ustalık gerektirdiğine dikkati çeken Saka, "Bıçağı herkes bileyemez. Bileyici bıçağın ağzını yaktığı zaman o bıçak bir daha düzen tutmaz. Vatandaşlarımız bildikleri, kaliteli bileyicilere gitsinler. Bıçak bilendiği zaman yüzeyinde iz kalmamalı, sıfır gibi görünmeli ve jilet gibi kesmelidir. Bıçaklarınızı ehil olmayan kişilere ziyan ettirmeyin" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
