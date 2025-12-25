Haberler

Bolu'da 35 yıllık ustadan kışlık ayakkabı tüyosu

Bolu'da 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 51 yaşındaki Emin Tezcan, kış mevsiminde ayak sağlığı ve güvenliği için poli taban ve yün keçe gibi çözümler önerdi. Ekonomik koşullar nedeniyle tamir hizmetlerine ilginin arttığını belirten Tezcan, sektörün geleceğinden endişeli olduğunu ifade etti.

Bolu'da 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 51 yaşındaki usta, kış mevsiminde ayak sağlığı ve güvenliği için "poli taban" ve "yün keçe" önerisinde bulundu. Ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşların tamire ilgisinin arttığını belirten usta, sektörde yaşanan çırak sorununa da dikkati çekerek, "Belki de bu mesleğin son temsilcileriyiz" dedi.

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki küçük dükkanında yarım asırlık ömrünün büyük bölümünü mesleğine adayan 51 yaşındaki Emin Tezcan, kış mevsiminin gelmesiyle artan iş yoğunluğunu ve sektördeki değişimi değerlendirdi. Vatandaşlara kışlık ayakkabı kullanımı konusunda tüyolar veren Tezcan, imitasyon ürünlerin soğuk hava şartlarında çabuk yıprandığını vurguladı. Ayakları üşüyenler için pratik çözümler sunduklarını belirten Tezcan, şöyle konuştu:

"Özellikle deri ayakkabılar kışın daha iyi oluyor. Ayakları üşüyen vatandaşlar için ayakkabı içerisine yün keçe koyuyoruz. Bu sayede ayakkabının içi daha sıcak oluyor. Ayrıca buzlu ve kaygan zeminler için poli tabanlı ayakkabıları öneriyoruz. Bu tabanlar, üzerinde diş olmasa dahi yere bastığınızda zemini tutma özelliğine sahiptir ve kaymayı önler."

Ekonomik şartların etkisiyle vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini ifade eden Tezcan, talebin artmasına rağmen sektörün geleceğinden endişeli olduğunu dile getirdi.

"Belki de bu mesleğin son nesliyiz"

Mesleğin Bolu'daki son temsilcileri olduklarını belirten Emin Tezcan, "Maalesef bizim arkamızdan yetişen kimse yok. Belki de bu mesleğin son nesliyiz. Çaba sarf etmemize rağmen artık kimse bu mesleğe ilgi göstermiyor. Kendi işini yapan bir ayakkabı tamircisi, bugün asgari ücretin üzerinde bir kazanç sağlayabilir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
