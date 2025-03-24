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Bolu'da 6 Günde 6 Milyon Lira Ceza Kesildi

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Bolu'da son bir haftada 2 bin 404 araç sürücüsüne toplam 6 milyon 835 bin 851 lira ceza kesildi. Yapılan denetimlerde 155 araç trafikten men edildi.

Bolu'da 6 günde 6 milyon lira ceza

BOLU - Bolu'da son bir haftada 2 bin 404 araç sürücüsüne, 6 milyon 835 bin 851 lira ceza kesildi, 155 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 17-23 Mart tarihlerinde bin 523 trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 29 bin 397 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 340 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 177 araca periyodik muayene yaptırmamaktan, 132 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 45 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 28 araca zorunlu mali sigortası bulunmamaktan, 2 bin 404 araç sürücüsüne toplam 6 milyon 835 bin 851 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 155 araç trafikten men edildi. Ekiplerin kent genelindeki trafik denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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