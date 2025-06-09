Bodrum, Kurban Bayramı'nda Yerli Turist Akınına Uğradı

Bodrum, Kurban Bayramı'nda Yerli Turist Akınına Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 50 bin aracın girişiyle yerli turistlerle doldu. Plajlar adeta tıklım tıklım dolarken, otel doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Emniyet güçleri, artan araç trafiğine karşın ek önlemler aldı.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. İlçeye yaklaşık 50 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler, sahilleri doldurdu.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren deniz kenarlarına akın etti. Özellikle Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak gibi popüler plajlarda adım atacak yer kalmadı. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken, restoran ve eğlence mekanlarında da yoğunluk gözlendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, artan araç trafiğine karşı ek önlemler aldı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte akşam saatlerinden itibaren dönüşlerin başlaması bekleniyor. Yetkililer, oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda can kaybı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
ABD'de göçmen krizi sürerken Trump'ın tartışılan uygulaması yürürlüğe girdi

Göçmen krizi sürerken Trump'ın tartışılan uygulaması yürürlüğe girdi
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.