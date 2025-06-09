Bodrum'dan Kurban Bayramı Dönüşü: 15 Bin Araç Yolda

Bodrum'dan Kurban Bayramı Dönüşü: 15 Bin Araç Yolda
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Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle Bodrum'dan son 24 saat içinde 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi. Dönüş yoğunluğu nedeniyle Bodrum-Milas karayolunda trafik akışında aksamalar yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dönüş yolculuğu başlarken, son 24 saat içinde Bodrum'dan 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı öğrenildi.

Bodrum'un bayram tatili boyunca nüfusunun katbekat arttığı ve otellerde doluluk oranlarının üst seviyelere ulaştığı bildirildi. Tatilinin sona ermesiyle, ilçeden ayrılmak isteyen vatandaşlar yollara döküldü. Tatil boyunca hem deniz hem kara trafiğinde hareketlilik yaşanırken, dönüş gününde yoğunluk daha da arttı. Bodrum-Milas karayolunda trafik yoğunluğu dikkat çekerken, son 24 saat içinde Bodrum'dan 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı öğrenildi. İlçede araç trafiğinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri ise hem güvenlik hem de akıcılık açısından gerekli tedbirleri aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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