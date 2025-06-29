Bodrum'da Sıcak Hava Kargaya Kafe Konuşturdu

Bodrum'da Sıcak Hava Kargaya Kafe Konuşturdu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan bir karga, kafe ve restoranları dolaşarak su ve yiyecek aldı. Turistlerin dikkatini çeken karga, serinlemek için kafelerde mola verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havadan bunalan bir karga, soluğu kafelerde aldı. Geleneksel çarşıda bir kafeteryaya konan karga, hem serinledi hem de karnını doyurdu.

İlk olarak çarşı içindeki bir kafeteryaya konan karga, sandalyelerin üzerine tüneyerek ağzını açıp kapatarak adeta su istermiş gibi davranmaya başladı. Bu durumu fark eden işletme çalışanları, kargaya kül tablasına koydukları suyu ikram etti. Serin suyu içen karga bir süre dinlendi. Sürpriz misafiri gören turistler de duruma şaşırırken, kargaya yiyecek ve su ikram ederek keyifli anlar yaşadı. Bazı çocuklar da kargaya buzlu su verdi, yiyeceklerini paylaştı.

Bir süre kafede vakit geçiren genç karga daha sonra uçarak uzaklaştı. Aynı karganın, Bodrum merkezdeki başka restoran ve kafelere de giderek benzer şekilde su ve yiyecek aldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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