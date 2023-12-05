Bodrum'da çöpler taşkına sebep oluyor

Bodrum'da gelişigüzel atılan çöpler taşkına sebep oluyor

Başkan Aras'tan dereleri temiz tutma çağrısı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yataklarına ve sokaklara atılan çöpler, yağış anında mazgalları tıkıyor. Bugün yağan yağmurda da belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açabilmek için yoğun çaba sarf ederken ekiplerle birlikte sahada olan Bodrum Belediye Başkanı Aras, dere yataklarını temiz tutma çağrısı yaptı.

Bugün etkili olan sağanak yağışta, sel suları ile gelen çöpler yine mazgalları tıkadı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yağışların taşkına neden olmaması için yağış anında mazgallarda temizlik yaptı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ekiplerle birlikte sahadaydı. Açıklamalarda bulunan Başkan Aras, şunları dile getirdi;

"Maşallah bugün güzel bir yağmur yağdı ama biliyorsunuz Türkkuyusu'nun üstündeki sanayi tarafındaki anayolda, Tekel Sokak'ta mazgallarımız var. Derelerden gelen çalı çırpı oraları tıkayınca ufak tefek taşmalar oldu ama şimdi ekiplerle beraber oraya müdahale ediyoruz. Ben de geldim bizzat işin başına. Burası da toparlandığında Çarşı'da, Turkkuyusu'nda ve Gerence'deki su yükselmesi normale dönecek. Yağmur yağması güzel, mutluyuz. Bu kadar susuzlukta kuraklıkta bu yağmur bizi mutlu ediyor ancak haliyle yağmurla beraber derelerde toplanan çalı çırpı ve bazı malzemeler mazgallarda sıkıntı oluşturabiliyor ama dediğim gibi arkadaşlar işin başında ve anında çözüp su taşkınlarını, sel baskınlarını önlemeye çalışıyorlar"

Vatandaşlara dere yataklarına çöp atmama çağrısı da yapan Aras, şunları dile getirdi;

"Dereler yılda bir kez temizleniyor ancak sonra derelerde bazı eşyalar, çöpler olabiliyor. Vatandaşımızın derelere çöp atmaması önemli tabii ki. Hem büyükşehir ekipleri hem de bizim ekiplerimiz derelerde zaman zaman temizlik yapıyoruz. Mazgalların başında arkadaşlar görev yapıyorlar. Vatandaşımız bu riskli bölgelerde biraz trafiği rahatlatırlarsa biz de gereken müdahaleleri yapabiliriz. Araç trafiğinin bu bölgelerde mümkün olduğu kadar azalması lazım bu havalarda. Özellikle bizim ana problemimiz olan Gökçeler'den Azmakbaşı'na gelen sokak. Aynı şekilde Dere Sokak vardı orayı çözdük büyük ölçüde. Bitez'de Gazderesi meselesini de çözmüştük. Yalıkavak'ta yine bazı yerlere müdahale ettik, Turgutreis'te derenin üstünü açtık. Tabii ki problem olan sahalarda ya da eksik yapılan altyapı sahalarında çalışmalarımız sürüyor. Dereleri temiz tutmamız lazım, mazgalları temiz tutmamız lazım. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olması lazım"