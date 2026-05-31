Bodrum'da 25 binden fazla araç çıkış yaptı

Kurban Bayramı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren tatilcilerin eve dönüşleri bugün de devam etti. Son 36 saatte ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı öğrenildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin tercih ettiği tatil bölgelerinden biri oldu.

Bayramda ilçedeki otel dolulukları yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, tatilde yaklaşık 500 bin turisti ilçede ağırladıklarını açıkladı. Tatilin sona ermesinin ardından tatilciler ilçeden ayrılmaya başladı. Son 36 saatte 25 binden fazla aracın Bodrum'dan çıkış yaptığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı