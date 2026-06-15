Haberler

Bitlis Spor kutlamalarında ambulansa yol açan vatandaş takdir topladı

Bitlis Spor kutlamalarında ambulansa yol açan vatandaş takdir topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Spor'un 3. Lig'e yükselmesi sonrası kent merkezinde yapılan şampiyonluk kutlamalarında trafikte ilerlemeye çalışan ambulansa yol açan vatandaş, çevredekilerin takdirini topladı.

Bitlis Spor'un 3. Lig'e yükselmesinin ardından kent merkezinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında trafikte ilerlemeye çalışan ambulansa yol açan vatandaş takdir topladı.

Bitlis Spor'un 3. Lig'e yükselmesinin ardından kent merkezinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında şehir merkezinde araç yoğunluğu yaşanırken, görev başındaki bir ambulans, trafik içerisinde ilerlemekte güçlük çekti. O sırada bir vatandaş, ambulansın önüne geçerek koşmaya başladı. Araç sürücülerine yol vermeleri için işaretlerde bulunan vatandaş, trafiğin açılmasına yardımcı oldu. Sürücülerin de duyarlılık göstermesiyle araçlar yolun kenarına çekildi ve ambulansın geçişi sağlandı.

Ambulansın kısa sürede yoluna devam etmesini sağlayan vatandaşın davranışı, çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılandı. Şampiyonluk sevincinin yaşandığı anlarda sergilenen bu duyarlılık, insan hayatının her şeyden önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, kutlamaların en anlamlı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de

Dünyanın beklediği anlaşma tamam: Savaş resmen sona erdi

Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama: Hürmüz Boğazı açılacak, abluka kaldırılacak

Trump tüm dünyaya ilan etti! İşte anlaşmanın devreye giren iki maddesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi

Galibiyet hayallerini 88. dakikada yıktılar: İşte Dünya Kupası bu!
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfür etti

Dünya Kupası'ndaki bu görüntü Hollandalı siyasetçiyi rahatsız etti
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Ademola Lookman'ın bonservisi belli oldu

Lookman'ın bonservisi belli oldu
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu

Bir zamanlar Bakandı! Şimdi kapı kapı paket dağıtıyor

Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı