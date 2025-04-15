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Bitlis'te Bahar Gelirken Kar Yağışı Hayvan Besicilerini Zor Duruma Soktu

Bitlis'te Bahar Gelirken Kar Yağışı Hayvan Besicilerini Zor Duruma Soktu
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baharın gelişiyle birlikte yaylaya çıkarılan hayvanlar, ani kar yağışları nedeniyle zor günler yaşıyor. Besiciler, yem bulmakta ve hayvanlarını otlatmakta güçlük çekiyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baharın gelişiyle birlikte hayvanlarını yaylaya çıkaran besiciler, kar yağışıyla birlikte zorlu günler yaşıyor.

Adilcevaz ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nisan ayına rağmen günlerdir devam eden kar yağışı, yaylada bulunan besicilere zor anlar yaşatıyor. Karla kaplanan yaylada hayvanlarını otlatamayan ve yolların kapalı olmasından dolayı yem bulmakta zorlanan besiciler zor günler yaşıyor. Besicilerden Yaşar Balcı, "Hayvanlarımızı bahar geldi diye yaylamıza getirdik. Ancak bin pişman olduk. Bir haftadır kar yağışıyla birlikte biz de perişan olduk. Yaylada hayvanlarımıza yem bulmakta zorlanıyoruz" dedi - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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