Bitlis-Tatvan Kara Yolunda Uzun Araç Kuyruğu

Bitlis-Tatvan Kara Yolunda Uzun Araç Kuyruğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devam eden kavşak ve yol yenileme çalışmaları nedeniyle 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafikteki yoğunluk, normalde 4-5 dakikada geçilen mesafenin 1 saate kadar çıkmasına neden oluyor.

Bitlis- Tatvan kara yolunda, devam eden kavşak ve yol yenileme çalışmaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesi girişindeki kavşak çalışması ile Tatvan-Bitlis kara yolunun Rahva mevkiinde başlatılan yol yenileme çalışmaları, ilçede trafiği adeta kilitledi. Çalışmalar nedeniyle Tatvan ilçe girişinden Rahva Üçyol mevkiine kadar yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Uzun süredir devam eden Doğumevi Kavşağı'ndaki çalışmaların trafiği olumsuz etkilediği Tatvan'da, şimdi de Tatvan-Bitlis kara yolunun ilçe girişinden Üçyol mevkiine kadar uzanan bölümünde yol yenileme çalışması başlatıldı. Tatvan istikametinden Bitlis yönüne giden iki şeritte yürütülen çalışmalar nedeniyle 4 şeritli yol, bazı bölgelerde tek şeride düşürüldü.

Bu durum araç yoğunluğunu artırırken, normal şartlarda 4-5 dakikada geçilen yaklaşık 4 kilometrelik mesafenin yol çalışmaları sebebiyle zaman zaman 1 saati bulduğu belirtildi. Dron ile görüntülenen Tatvan-Bitlis kara yolundaki kilometrelerce araç kuyruğu kameralara yansıdı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur

"Zam pazarlığında rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.