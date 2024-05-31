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Bitlis Hizan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

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Bitlis'in Hizan ilçesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Kaymakam Nurhalil Özçelik, iş yerlerinde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede değişik sektör ve iş kolunda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Özçelik, iş ve iş yerleri hakkında bilgiler alıp, talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Özçelik, "İlçemizde bulunan esnafımızı, yoğun iş tempomuzdan fırsat bulduğumuz müddetçe ziyaret etmeye devam ediyoruz. Amacımız, devletimizin sıcak ve güler yüzünü insanımıza hissettirmek ve yansıtmaktır. İlçe vatandaşlarımızın, başta buna esnafımız dahil olmak üzere herhangi bir sıkıntı ve sorunlarının olması durumunda elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Devletimizin kapısının her daim vatandaşımıza açık olduğunun bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İş yerlerinde Kaymakam Özçelik'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı ise teşekkürlerini etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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