Bisiklet yarışı öncesi halk sürüşü yapıldı - Haberler

- Bisiklet yarışı öncesi halk sürüşü yapıldı

Bisikletler, Bodrum sokaklarında turladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışları öncesinde halk sürüşü yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Organizasyonu'nda 15 Mayıs 2022 tarihinde Kısa ve Uzun Parkur şeklinde gerçekleşecek bisiklet yarışı öncesinde Bodrum merkezinde halk sürüşü yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı'nda başlayan sürüşe Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile çok sayıda bisikletli katıldı.

Sürüş öncesi meydanda son hazırlıklar yapıldı. Meydanda kurulan platformda bir konuşma yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilci İlker Cömert, "Bugünkü turumuzda hem Bodrum'un güzelliklerini göreceğiz hem de yel değirmenlerinde kısa bir vaktimiz olacak" dedi.

Yarışta uzun parkurun bir bölümünün Milas'tan geçtiğini dile getiren Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise 8 kilometrelik halk sürüşü rotasının antik Bodrum sınırlarını kapsadığını dile getirerek, "Halikarnassos Antik Kenti'nin surlarının bulunduğu alan toplam 8 kilometre. Dolayısıyla bu halk sürüşüne katılacağınız alan eski antik kentin sınırlarını gezmiş olacaksınız." dedi.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da, "Burada olmaktan onur duydum. Sizlerle biraz pedal çevireceğiz. Bu güzel organizasyonu balkanlara taşımanın formüllerini arayacağız. Güzel bir yarış olacak. Kosova'dan katılacak olan gençlerimizde var. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk sürüşü gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan sürüş, Değirmenler mevkii ve ilçe merkezinden geçip tekrar Belediye Meydanı'nda son buldu. Tur esnasında bir bisikletli fenalaştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen bisikletlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2.Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları, 15 Mayıs Pazar günü kısa ve uzun olmak üzere 2 parkurda yapılacak.