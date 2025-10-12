Bingöl'deki Ilıcalar Kaplıcaları Kış Aylarında Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Havaların soğumasıyla birlikte Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde bulunan kaplıcalara vatandaşların ilgisi arttı.

Bingöl'e 20 kilometre mesafede Ilıcalar beldesinde bulunan termal kaplıcalar, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Şifa bulmak için termallere giden yerli ve yabancı turistler, suyun tadını çıkarıyor. Beldede kendiliğinden çıkan ve doğal sıcaklığı 40-50 derece olan su ve içerdiği mineraller, böbrek taşı düşürme, eklem rahatsızlığı, iltihap, cilt, eklem kireçlenmesi, diz ağrıları ve iltihaplı romatizma gibi hastalıklara iyi geliyor. Termal sularıyla hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Ilıcalar Kaplıcaları, son günlerde düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle dolup taşıyor.

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Ensar isimli öğrenci, "Antrenman temposundan sonra kaplıcalara gelip şifalı sulardan yararlanmak istedim. Bu suyun bacak ağrılarına, romatizmaya ve birçok hastalığa iyi geldiğini duyduk. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Resepsiyon görevlisi Yaşar Keskin ise, "Havaların soğumasıyla birlikte müşterileri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca yetkililer, kaplıcalarda hijyen ve düzenin korunması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, artan talep nedeniyle vatandaşların yoğunluk yaşanan günlerde rezervasyon konusunda dikkatli olmalarını istedi.