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Bingöl'de Vergi Haftası etkinlikleri

Bingöl'de Vergi Haftası etkinlikleri
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Bingöl'de 36. Vergi Haftası, "Vergi Güvendir" sloganıyla çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarıyla kutlandı.

Bingöl'de 36. Vergi Haftası, "Vergi Güvendir" sloganıyla çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarıyla kutlandı.

Bingöl'de her yıl geleneksel olarak kutlanan Vergi Haftası, bu yıl "Vergi Güvendir" sloganıyla 24 Şubat- 2 Mart 2025 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Bingöl Defterdarlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, il ve ilçelerdeki mükellef grupları, meslek odaları ve okullar ziyaret edilerek vergi bilinci konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Bingöl Defterdarı Veysel Uçur, Vergi Haftası boyunca yapılan etkinliklere destek veren mükellefler, meslek odaları ve kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Bu anlamlı hafta kapsamında bizlere katkıda bulunan tüm mükelleflerimize, çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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