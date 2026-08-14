Bingöl Balı İçin Ürün Analiz Çalıştayı Düzenlendi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 'Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında "Bingöl Balı Ürün Analiz Çalıştayı" düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten FKA, 'Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında "Bingöl Balı Ürün Analiz Çalıştayı" düzenledi. Bingöl balının sahip olduğu kalite ve özgünlüğün daha yüksek katma değere dönüştürülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda ürünün mevcut durumu, üretim ve pazarlama süreçleri ile ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatlar ele alındı. Çalıştaya FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, kamu kurumları, üreticiler, sektör temsilcileri ve akademisyenler katılım sağladı. Çalıştay kapsamında ayrıca Bingöl balının markalaşması, katma değerli ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, kalite standartlarının güçlendirilmesi ve yeni pazarlara erişimin artırılmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, çalıştayın Bingöl balının ekonomik değerinin artırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bingöl balı, kendine özgü üretim şartları ve sahip olduğu kalite özellikleriyle önemli bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin ekonomik değere daha güçlü şekilde yansıtılması için üretimden markalaşmaya, ürün çeşitlendirmeden pazarlamaya kadar bütüncül bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Bu çalıştayla birlikte Bingöl balının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşınması için atılabilecek adımları paydaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Amacımız, Bingöl balının sahip olduğu değeri üreticimiz ve bölgemiz ekonomisi için daha yüksek bir katma değere dönüştürmektir" dedi.

Çalıştayda gerçekleştirilecek değerlendirmeler doğrultusunda Bingöl balının üretim, işleme, markalaşma ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesine yönelik somut önerilerin ve izlenecek yol haritasının ortaya konulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı