Binance'te şüpheli siber saldırının etkisi yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak açıklandı

Kripto para borsası Binance, şüpheli bir siber saldırıya uğradığını duyurarak, "Tahmini toplam etki yaklaşık 6.3 milyar dolar olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu. Kayıpları önlemek için şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın zincir üstünde dondurulduğu belirtilerek, "Binance, tüm kayıpları Kullanıcılar İçin Güvenli Varlık Fonu'ndan (SAFU) ve şirketin kendi öz kaynaklarından karşılayacaktır" denildi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance'te siber saldırı paniği yaşandı. Firmadan yapılan açıklamada, platformun yetkisiz para çekme işlemlerine maruz kaldığı ifade edilerek, "Tahmini toplam etki yaklaşık 6.3 milyar dolar olarak belirlenmiştir" denildi. Kolluk kuvvetleri ve blok zinciri ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Binance, tüm kayıpları Kullanıcılar İçin Güvenli Varlık Fonu'ndan (SAFU) ve şirketin kendi öz kaynaklarından karşılayacaktır. Kullanıcı fonları güvendedir" ifadelerine yer verildi.

Mühendisin bilgisayarına sızıldığı değerlendiriliyor

Firmadan yapılan açıklamada, ilk teknik incelemelere göre saldırının bir yazılım mühendisinin dizüstü bilgisayarına sızılmasıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği bildirildi. Borsanın cüzdanlarına ait özel anahtarların ele geçirildiğine dair ise herhangi bir ize rastlanmadığı kaydedildi. Olayın tespit edilmesinin ardından acil güvenlik önlemlerinin devreye alındığı ve etkilenen adreslerin yetkilendirmelerinin iptal edildiği aktarıldı. Güvenlik kontrolleri kapsamında yatırma ve çekme işlemleri ile Binance Alpha üzerindeki alım-satım işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı ifade edildi. Güvenlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte para çekme işlemlerinin 48 saat içinde yeniden başlamasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca saldırının sorumlularını tespit edip adalete teslim etmek için kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği yapıldığı vurgulandı.

Saldırıda Kuzey Kore'nin parmağının olduğu öne sürüldü

ABD'li blok zinciri analiz şirketi TRM Labs ise kripto para borsası Binance'e yönelik 6.3 milyar dolarlık saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bulunduğunun değerlendirildiğini duyurarak, "TRM, güçlü zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) istihbarat verilerine dayanarak saldırının, Kuzey Kore'nin seçkin hacker birimi 'TraderTraitor' tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardı. Bu değerlendirmeyi yüksek bir güvenle yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı