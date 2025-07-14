Bilecikli Judocular Avrupa Kupası'na Hazırlanıyor

Bilecikli Judocular Avrupa Kupası'na Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda başarı elde eden Bilecikli sporcular Ahmet Buğra Kısa ve Eymen Efe Demiröz, Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'ndan madalya ile dönen sporcular Avrupa Kupası'nda Bilecik'i temsil edecek.

Kütahya düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Bilecikli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Sporcular Ahmet Buğra Kısa ve Eymen Efe Demiröz, antrenörleri Serkan Can şampiyonada gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Bilecik'i gururlandıran sporcular, şimdi gözlerini Yıldızlar Avrupa Kupası'na çevirdi.

"Avrupa Kupası'nda da ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor"

Ziyarette konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, genç judocuları tebrik ederek, "Bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Uluslararası arenada da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inancımız tam. Avrupa Kupası'nda da ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" dedi. Antrenör Serkan Can ise sporcuların disiplinli çalışmaları ve özverileri sayesinde bu seviyeye ulaştıklarını belirterek, hedeflerinin Avrupa Kupası'ndan madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Ziyaret, sporculara başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi

Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için gün bile verildi
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek

Süreçte kritik dönemeç sonrası DEM Parti'den yeni adım
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlerin tamamı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.